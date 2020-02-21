Altay seri peşinde

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

TFF 1'inci Lig'de play-off hattından çıktıktan sonra teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayırıp göreve Yalçın Koşukvak'ı getiren Altay, pazar günü konuk edeceğiSezonun ilk yarısında Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nda rakiplerini konuk eden siyah-beyazlılar, ikinci yarıda yeni adresini Bornova olarak belirledi.İzmir temsilcisi düşme hattında yer alan Adanaspor'u da mağlup ederek bu stadyumdaki galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Turgut Doğan'ın cezasının bittiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor.