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seri peşinde

İstanbul ve Boluspor’u yenen siyah-beyazlılar, Bornova’da 3’te 3 peşinde. 5 karşılaşmanın 4’üne ’de çıkacak olan , avantajı iyi kullanmak istiyor

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Altay seri peşinde
TFF 1'inci Lig'de play-off hattından çıktıktan sonra teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayırıp göreve Yalçın Koşukvak'ı getiren Altay, pazar günü konuk edeceği Adanaspor'u yenerek Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda üst üste 3'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nda rakiplerini konuk eden siyah-beyazlılar, ikinci yarıda yeni adresini Bornova olarak belirledi. Siyah-beyazlılar, Bornova'da önce İstanbulspor'u 1- 0, daha sonra Boluspor'u 2- 1 yenerek 2'de 2 yaptı. İzmir temsilcisi düşme hattında yer alan Adanaspor'u da mağlup ederek bu stadyumdaki galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Turgut Doğan'ın cezasının bittiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Putsila'nın forma giyebileceği belirtildi.
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Altay seri peşinde
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