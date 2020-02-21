Depremzededen Elazığ’a yardım

İzmir'de yaşayan 48 yaşındaki Asya Koşal, 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin en acı şekilde yaşadı. Depremde evinin yıkılması sonucu 2 çocuğu ve eşini kaybeden Koşal, arama ve kurtarma ekipleri tarafından 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı. Beton blokların üzerine yıkılması nedeniyle sağ kolu ve bacağı kangren olan Koşal'ın tedavisi, aylarca İstanbul'daki hastanelerde devam etti. Koşal uzuvlarının kesilmesine rağmen hayata tutundu. Tedavi gördüğü süreçte yakınlarının yanı sıra tanımadığı insanların da manevi desteğini gören Koşal, iyileşip 4 yıl önce tek elle örgü yapmaya başladı ve hayatını iyilik yapmaya adadı.Yaşamını 2011 yılında Yavuz Koşal ile birleştiren ve İzmir'e yerleşen Koşal, depremler başta olmak üzere Türkiye'de yaşanan afetlerin ardından ördüğü atkı ve berelerle ihtiyaç sahibi insanların yardımına koştu. Yaşadığı kronik ağrılara rağmen tek eliyle örgü örmekten hiç vazgeçmeyen Koşal, sosyal medyadan başlattığı yardım kampanyalarıyla birçok insana ve kuruma da örnek oldu. Son olarak Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölge insanına ördüğü atkı ve berelerle onların yanında olduğu mesajını veren Koşal, 20 günden bu yana evinde ördüğü eşyaları eşiyle iki çuvala koyarak kargoyla deprem bölgesine gönderdi. Koşal, "Örgüyü tığla yapıyorum. Sanki kesilen bacağım benim sağ elimmiş gibi o görevi görüyor. Depremden çıkıp hayatımı engelli olarak sürdürmeye başladıktan bu yana ailem ve çevremdeki insanlara yük olmadım. Hep 'onların nasıl yükünü azaltırım' diye düşündüm. Kimin yarasına merhem olurum diye, kimin yarasını gideririm, amacım hep bu oldu. Bana birçok insan 'meleğimiz' ya da 'umudum' diyor. Ben birçok insana umut oldum. Bu durumdan memnunum" dedi.

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