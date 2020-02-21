Didimspor’dan 4 takviye birden

AYDIN Süper Amatör Lig 1. Grup ekiplerinden Didimspor, Didim Belediyespor'dan 3, Sökespor'dan da bir ismi kadrosuna kattı. Didim Belediyespor'da bu yıl performanslarıyla dikkat çeken kaleci Enes Çapar, defans oyuncusu Ergin Oral ile forvet Muahmmed Aka
, Sökespor'dan ayrılan sol açık ve forvet oyuncusu 23 yaşındaki Canberk Ersan'la
güçlenen kulüp yaptığı açıklamada, "Bu transferin gerçekleşmesinde sponsor olarak büyük katkıları olan ve transferin gerçekleşmesini sağlayan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.