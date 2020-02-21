Doğum gününde odasına kavuştu

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

maddi durumu iyi olmayan 6'ncı sınıf öğrencisi Rabia Ceylan'ın oda hayali, doğum gününde gerçekleşti. Manisa'da 6 yıldır durumu iyi olmayan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri, 14'üncüsünü gerçekleştirdikleri 'Hayalimin Anahtarı' projesiyle 6'ncı sınıf öğrencisi Rabia Ceylan'ın yüzünü güldürdü. Lise öğrencileri, rehber öğretmenleri aracılığıyla ulaştıkları Rabia Ceylan'ın anne ve babaannesi ile yaşamını sürdürdüğü Yunusemre ilçesindeki evine gitti. Rabia'dan habersiz İngilizce öğretmenleri Nüket Belge eşliğinde ilk olarak odayı boyayan lise öğrencileri, daha sonra yanlarında getirdikleri eşyaları odaya yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından lise öğrencileri Rabia'nın eve geliş saatini bekledi. Evin içindeki diğer odalarda gizlenen öğrenciler, Rabia'nın kapıdan girmesiyle beraber doğum günü sürprizi yaptı. Rabia, yenilenen odasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.