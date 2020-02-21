EnTaksi uygulaması örnek oldu

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

, dijital teknoloji destekli akıllı taksicilikte Türkiye'ye örnek oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın kamu işbirliğiyle hayata geçirdiği taksi çağırma sistemi EnTaksi, İzmir'in ardından İstanbul'da kullanıma sunuldu. Altyapı hazırlıkları ve testleri İzmir'de gerçekleştirilen EnTaksi'nin Megakent'teki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamayı taksiciliğin geleceği olarak gösterdi. Ersoy, akıllı taksiciliğe ülke genelinde geçilmesini istediklerini ifade etti, "Diğer taksi esnaf odaları ile de konuşacağız. Mümkünse gönüllü, sonrasında gerekirse kanunen bütün taksi işletmelerinin kaydırılmasını isteyeceğiz" dedi. Kerem Ali Sürekli Deniz Yücel Tunç Soyer Mesut Güleroğlu