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Esnaftan depremzede hassasiyeti

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Esnaftan depremzede hassasiyeti
BUCALI esnaf sanatkarlar, Elazığ depremi mağdurları için düzenlenen kampanyaya büyük destek verdi. Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın çağrısı ile toplanan yardımlar, kaymakam Faik Arıcan'a teslim edildi. Oda Başkanı Turan Yazgan, "Kaymakamlığın kampanyasına katkı koymak için üyelerimize yaptığımız çağrıdan beklenenin üzerinde dönüşler aldık. Bakliyat, şeker, çay, yağ gibi gıda malzemeleri, ısıtıcı cihazları, battaniyeler, çocuk botları ağırlıklı olmak üzere ayakkabılar, giyim eşyaları, yatak gibi çeşitli yardımları toplayarak tasnifledik. Ayrıca 5 bin 500 lira maddi yardımda bulanan üyemizin desteğini AFAD hesabına yatırdık. Oda olarak da 40 battaniye teslim ettik" dedi.
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Esnaftan depremzede hassasiyeti
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