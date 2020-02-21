Evlat katili babaya 20 yıl hapis cezası

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

Konak ilçesinde 2019 yılında yaşanan olayda Sertaç Özgizler (62), kavga ettiği lise öğrencisi 18 yaşındaki oğlu Soykan Özgizler'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan baba hakkında "çocuğunu kasten öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı. İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın olayı "olası kasıt" ile gerçekleştirmesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ekim 2019'daki davada sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. İstinaf mahkemesine taşınan dava İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görüldü. Duruşmaya sanık Sertaç Özgizler, maktulün annesi Sibel Dalgıç ve taraf avukatları katıldı. Sibel Dalgıç sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti. Dalgıç'ın avukatı da sanığın "kasten çocuğunu öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.