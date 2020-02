Fethi Sekin’in adı anketi yendi

Kamuoyundan gelen baskı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e geri adım attırdı. Büyükşehir'in, deniz ulaşım şirketi İZDENİZ bünyesine katmaya hazırlandığı 2 yeni feribota verilecek isimle ilgili bir süredir kamuoyunda devam eden tartışma İzmirliler'in zaferi ile sonuçlandı. AK Partili meclis üyesi Hakan Yıldız'ın 'Fethi Sekin gibi bir kahramanın ismi ankete konu edilmeden direkt olarak feribota verilmeli' çıkışının ardından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer filoya katılacak ilk feribota İzmir Adliyesine düzenlenen terör saldırısı sırasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in isminin verileceğini açıkladı.Soyer'in açıklamasını değerlendiren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Kamuoyu baskısı önünde kimsenin duramayacağı bu olayla bir kez daha ortaya çıkmıştır. İzmir kamuoyuna gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederim. Kamuoyunun baskısının önünde kimsenin duramayacağı bu olayla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Olması gereken olmuştur. Ankete katılanlara, destek olanlara bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Başından beri Fethi Sekin isminin ankete konu edilmesinin yanlış olduğunu, böyle bir kahramanın isminin direkt olarak feribotlardan birine verilmesi gerektiğini savunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili meclis üyesi Hakan Yıldız da alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhalefetin sadece eleştirmek, her şeye hayır demek anlamına gelmediğini hatırlatan Yıldız; "Biz AK Parti Grubu olarak eleştiriyoruz ama eleştirdiğimiz kadar yanına çözüm önerimizi de koyuyoruz. Başından beri bu ismin ankete konu edilmesinin doğru olmadığını her fırsatta söyledik, eleştirdik. Ama eleştirimizi yaparken çözüm önerimizi de beraberinde söyledik. Bugünde izlediğimiz yapıcı muhalefetin sonucunu aldık." Dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde 11 aydır alınan kararların yüzde 90'a yakınının oy birliği ile geçtiğini hatırlatan Yıldız, "AK Partinin bu çözümsel anlayışının sonuçlarını sadece yerelde değil geçtiğimiz günlerde Ankara'da da hep birlikte gördük, yaşadık. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, İzmir milletvekilimiz Hamza Dağ'ın gayretleri ile Çiğli Tramvayı ve Buca Metrosu projeleri için gerekli onaylar çıktı. AK Parti Grubu olarak karşı taraftan gelen her şeye hayır demiyoruz. Bu da yapıcı muhalefet anlayışımızın bir örneğidir. Bu olayda da böyle oldu. Biz bir yandan muhalefet ederken konuya ilişkin çözüm önerilerimizi de gerek mecliste gerekse ihtisas komisyonlarında ilgili arkadaşlara ilettik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de üzerine düşeni yaptı ve kararından vazgeçti. Eğer İzmir böyle bir siyaset diline dönebilir, muhalefetin ortaya koyduğu eleştirileri dikkate alırsa her zaman kazanır" dedi.

