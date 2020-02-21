Hem eğlence hem de spor

BUGÜN NELER OLDU

ŞEHZADELER Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nde form tutmak için spor yapan kadınlar, hemcinslerini spor yapmaya davet ederken, kendilerine güzel ve rahat bir ortamda eğlenerek spor yapma imkanı sağlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti. Form tutmak isteyen kadınların vazgeçilmez adresleri arasında yer alan spor merkezi, 2020 yılı kış döneminde 70 üyesine gönüllerince spor yapabilme imkanı sunuyor. Üye kadınlar, eğitmenleri Mürevvet Kaya eşliğinde kardio, aerobik, fitness, step ve pilates yapıyor.