Mecliste CHP’li başkana ret şoku

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy'a belediye meclisinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde belediyede çalışan işçilere taahhütname imzalatıp maaşlarını düşüren, imzalamak istemeyenleri de işten atan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığı sosyal tesisler, üst yapı, asfalt, yol düzenlemesi, yaya üst geçidi, park peyzajı, sıfır atık yönetimi projesi ve güneş enerjisi santrali gibi projelerin yapım işlerinde kullanılmak üzere meclisten 50 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi.Ocak ayı meclisinde komisyonlara gönderilen önerge, komisyonda oy çokluğu ile kabul edilerek 3 Şubat'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında 'Komisyonlardan gelen önergeler' bölümünde oylanıp karara bağlanması için tekrar meclise taşındı. Önerge görüşülmeden önce meclis üyelerine hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi veren Aksoy, bir de 2023 hedefli Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Projesi hakkında da meclis üyelerine sunum yaptı. Ardından da borçlanmaya ilişkin önergenin görüşülmesine geçildi. Edinilen bilgiye göre önerge görüşülürken söz alan bazı CHP'li meclis üyeleri, belediyenin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekerek bu tür büyük ve yüksek maliyetli projeler yerine işçilere olan borçların ödenmesine öncelik verilmesi gerektiği yönünde görüş belirtti.Konuşmaların ardından yapılan oylamada Aksoy'un 50 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin yanı sıra bazı CHP'li ve İyi Partili meclis üyelerinin de ret oyu kullanması ile reddedildi. 31 meclis üyesinden 13'ünün lehte oy kullandığı önergede 10 AK Partili üyenin yanı sıra 2 MHP'li, 3 CHP'li, 3 İyi partili meclis üyesi de ret verdi. Kredi kullanma yetkisinin meclisçe ret edilmesi CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'da soğuk duş etkisi yarattı.

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