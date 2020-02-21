Mevkidaşına davet Tunç Soyer’e tepki

Otoyolu açılışına davet etmesi üzerine, pazar daveti yapan CHP İl Başkanı Deniz Yücel'e mevkidaşı AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den tepki geldi. Yücel'e davet edenle edilenin makamlarını hatırlatan Sürekli; "Yanıt Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelmeliydi. Temsilcisi olarak açıklama yapmayı hak görmüşse de; Cumhurbaşkanımızın nerede olursa olsun vatandaşlarımızla bir araya gelmekten kaçacağını düşünmek büyük yanılgı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ın davetine genel başkanları ne karşılık verir bilemem. Ama ben, mevkidaşım Sayın Yücel'i açılışımıza bizzat bekliyorum. Çünkü bu İzmir için duymamız gereken ortak bir heyecan" sözleriyle karşılık verdi. Açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bergama Belediyesi'nden çıkarılan 3 işçi ile poz vererek 'yanınızdayım' mesajı vermesine de değinen Başkan Sürekli, Soyer'in işçi ve emek üzerinden şov yaptığını belirterek; "Kendi belediyelerindeki işçi kıyımlarına kayıtsız kalırken, Bergama'da haklı bir mesele üzerinden şov yapıyorlar. 'İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batıracaksın.' Karşındakine 'gözünün üstünde kaşın var' diyeceksen; önce kendin aynaya bakacaksın. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın davetine icabet ederek açılışımıza katılırsa, belediye başkanlarıyla birlikte kendi idarelerinde olan Menemen Belediyesi'nin çıkardığı işçilerin çadırını da ziyaret etsin ve 11 aydır kaç kişiyi işten çıkardıklarını sorsun" diye konuştu.31 Mart seçimlerinin ardından birçok CHP'li ilçe belediyesinin işçi çıkarmaları ve sürgünlerle gündeme geldiğini vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bergama Belediyesi'nin haklı gerekçelerle çıkışını verdiği 3 kadın işçinin kollarını kaldırıp, direniş pozları veren, 'sözde emek dostluğu' gösterisinde bulunanlara tavsiyem; kendilerine dönüp baksınlar. Kemalpaşa, Menemen, Menderes, Torbalı, Selçuk, Ödemiş başta olmak üzere; yüzlerce işçiyi kapının önüne koyan, çalışanlarına mobing uygulayan, kendi partisinden devraldığı koltuğa oturunca, belediye çalışanlarını halef-selef diye ikiye ayıran bizzat kendileridir. Karneleri ortada... CHP'li Torbalı Belediyesi'nden 500'e yakın işçinin, CHP'li Menderes Belediyesinden 200'ün üzerinde işçinin, CHP'li Çiğli Belediyesi'nden 30'a yakın işçinin, CHP'li Menemen Belediyesi'nden daha geçtiğimiz günlerde yine 40'a yakın işçinin, işten çıkarıldığını biliyoruz. Bir dahaki fotoğrafı, CHP'li belediyelerin mağdur ettiği işçilerin çadırlarından bekliyoruz" dedi.yapımı tamamlanan Menemen- Aliağa-Çandarlı otoyolu ve bağlantı yolları, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. 'Kuzey Ege Otoyolu', İzmir-Çandarlı arasını yaklaşık 40 dakikaya düşürecek. İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Kuzey Ege Otoyolu, bölgedeki demir çelik fabrikaları, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça'daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacını karşılayacak.

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