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Oynandı ve bitti

Başkan Vekili Papatya, Beşiktaş’ın maçın tekrarı başvurusunun TFF tarafından reddedilmesine rağmen süren tartışmalara tepki gösterdi: “Karşılaşma sahada oynanmış ve bitmiştir”

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Oynandı ve bitti
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 26 Ocak'ta oynanan Göztepe- Beşiktaş maçı sonrası siyahbeyazlıların kural hatası iddiasıyla karşılaşmanın tekrar edilmesine yönelik başvurusunu ret etmesinin ardından süren tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Papatya, "Yapılmaya çalışılan algı operasyonu maalesef ki halen sürmektedir. Her zaman dediğimiz gibi maç sahada kazanılır. Bizim oynadığımız karşılaşma da sahada oynanmış ve bitmiştir. Bu süreçlerin bu kadar uzun sürmesi ve halen konuşuluyor olması çok anlamsız. Bu pozisyonun bu noktalara gelmesi bile oldukça gereksiz bir süreç. Maçlar yeşil sahalarda oynanır ve sonunda hakem düdüğü çalar, iş biter. Sonuç olarak oynanan ve sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var. Artık buna saygı duyulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Oynandı ve bitti
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