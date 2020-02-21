Oynandı ve bitti

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF)Göztepe- Beşiktaş maçı sonrası siyahbeyazlıların kural hatası iddiasıyla karşılaşmanın tekrar edilmesine yönelik başvurusunu ret etmesinin ardından süren tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Papatya,Bu süreçlerin bu kadar uzun sürmesi ve halen konuşuluyor olması çok anlamsız. Bu pozisyonun bu noktalara gelmesi bile oldukça gereksiz bir süreç. Maçlar yeşil sahalarda oynanır ve sonunda hakem düdüğü çalar, iş biter.ifadelerini kullandı.