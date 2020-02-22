200 öğretmenden veliye ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılını Denizli yılı ilan etti. Bu kapsamda Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, '2023 Eğitim Vizyonu' çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla 20.02.2020'de, 2020 veliyi saat 20.20'de 2020 öğretmenle ziyaret programı düzenledi. Program kapsamında Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde, kızları Sude Hayırseverler Ortaokulu 6, Sena ise ilkokul ikinci sınıfta okuyan Kesikbaş ailesini ziyaret etti. Geçen ay Sude'nin ikizi Seda'yı sobadan sızan karbonmonoksit gazından kaybeden baba Hüsamettin ve anne Pervin Kesikbaş ile görüşen Oğuz, mahalleden komşuları da olan velileri farkındalık oluşturmak adına ziyaret ettiklerini belirtti.Denizli'de bu yılı mesleki eğitim yılı ilan ettiklerini dile getiren Oğuz, "Hem yavrularımızı ziyaret etmek hem velilerimizle eğitim öğretim üzerine sohbet etmek için bir araya geldik. İnşallah evlatlarımız iyi bir eğitim öğretimle kendilerini geleceğe hazırlayacaklar. Zaten öğrencilerimiz çalışkan. Denizlimiz eğitim öğretimde başarılı bir ilimiz. Bu başarı, çocuklarımızın başarısından kaynaklanıyor. Velilerimizin bizleri yakın takibe almasında hem öğretmen olarak hem idare olarak onlarla iç içe çalışıyoruz, onlar sayesinde başarıyı yakalıyoruz. Hem velilerimize hem öğrencilerimize hem de okul müdürlerimize, onların şahsında tüm öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi. Oğuz, beraberindeki öğretmenlerle daha sonra aynı mahallede oturan ve babası trafik kazasında yaşamını yitiren 7'nci sınıf öğrencisi Osman Türk ile annesi Neslihan Türk'ü ziyaret etti.

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