Akhisar galibiyete kilitlendi

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

FF 1. Lig'de Akhisarspor bugün 4 haftadır yenilmeyen Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.Menemen'le 2-2 berabere kalan ardından lider Hatay'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Akhisar'ın Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Karagümrük karşısında takımın sinerjisine güveniyor.Tecrübeli çalıştırıcı,Önümüzdeki 4 haftanın 3'ünde iç sahada oynayacağız.İç sahada bu sezon yalnız 1 kez yenildik. Taraftarımızındesteğiyle bu avantajı iyi kullanırsakilk 2 yolunu açabiliriz.dedi.