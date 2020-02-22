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Akhisar galibiyete kilitlendi

Lider Hatayspor’u yenerek moral bulan temsilcisi bugün Karagümrük’ü de yenip çıkışını sürdürmek istiyor

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Akhisar galibiyete kilitlendi
TFF 1. Lig'de Akhisarspor bugün 4 haftadır yenilmeyen Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Turgut Doman yönetecek. Menemen'le 2-2 berabere kalan ardından lider Hatay'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Akhisar'ın Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Karagümrük karşısında takımın sinerjisine güveniyor.

YILMAZ VURAL: İLK İKİ YOLU AÇIK
Tecrübeli çalıştırıcı, "Giresunspor'u 2-1 yendikleri son maçı 4 yardımcımla birlikte tribünden izledik. İyi ve hedefi olan bir rakibi ağırlayacağız. Önümüzdeki 4 haftanın 3'ünde iç sahada oynayacağız. İç sahada bu sezon yalnız 1 kez yenildik. Taraftarımızın desteğiyle bu avantajı iyi kullanırsak ilk 2 yolunu açabiliriz. Akhisar'da şimdiden güzel bir sinerji yakaladık. Bu birliktelik ve kenetlenme bu takımı hedefine taşıyacak" dedi.
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Akhisar galibiyete kilitlendi
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