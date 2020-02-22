Aspergerı, çizdiği karikatürlerle yendı

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

MANISA'DA henüz 5 yaşındayken, asperger hastalığı teşhisi konulan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Taha Arben Vurgun, çizdiği karikatürlerle hastalığın olumsuz etkilerini geride bıraktı. 5 yıldır, hayal dünyasının kahramanlarını kağıda döken Taha, çizdikleriyle usta karikatüristlere taş çıkartıyor. Manisa Çağatay Uluçay İlkokulu'nda okuyan ve aynı zamanda Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Taha, ailesinin de desteğiyle Türkiye'nin en ünlü karikatüristleriyle çizim yapma şansı yakaladi. En büyük hayali kahramanını kendisi belirlediği, kendisinin yazıp çizdiği, insanların beynindeki kötü düşünceleri silen 'Dr. Alzheimer' kitabını çıkarmak olan Taha, "En büyük hayallerimden biri Hollywood'a giderek, oradaki süper kahramanlarını oluşturanlar ile tanışmak. Dediğim gibi hastalığımı ilk duyunca üzülmüştüm ve hastalığımı aşamayacağımı düşünmüştüm. Karikatür çizimi ve arkadaşlarımın da yardımıyla bu hastalığımı aştım" diye konuştu. Taha'nın en büyük destekçilerinden biri olan baba Sözer Vurgun, Taha'nın iyi bir sanatçı, iyi bir karikatürist olması yönünde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.