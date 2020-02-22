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korkusuyla 30 gündür çadırdalar

Akhisar’da 22 Ocak’ta ilk depremin ardından, vatandaşlar çadırlara yerleşti. 30 gündür çadırda kalan Manisalılar, evlerine giremiyor

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Deprem korkusuyla 30 gündür çadırdalar
MANISA'NIN Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki vatandaşlar 30 gündür çadırda yaşamlarına devam ediyor. Evlerine gitmeye hazırlanan vatandaşlar Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde 18 Şubat'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden çadırlarına döndü. Deprem korkusuyla evlerine giremeyen vatandaşlar çadır hayatına mahkum oldu. Öte yandan kış mevsiminin kendisini hissettirdiği günlerde yağışlar nedeniyle vatandaşlar çadırların içine su girmemesi amacıyla etrafını kumla örttü. Vatandaşlar, "Depremler nedeniyle psikolojimiz bozuldu. Artık evlerimize giremiyoruz. bu bölle nek adar sürecek hiçbir fikrimiz yok. Rahatça uyumak için 1 aydır çadırda kalıyoruz " dedi.

BINALARIN YIKIMI SÜRÜYOR
Öte yandan depremlerin ardından Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesinde 6 ağır hasarlı, 162 hafif hasarlı ev bulunuyor. Karakurt Mahallesinde ağır hasarlı evlerin yıkımına başlanırken dün Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri Karakurt Mahallesi'nde yıkım çalışmalarına devam ediyor.
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Deprem korkusuyla 30 gündür çadırdalar
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