Gençliğimize sahip çıkmalıyız

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ve platform üyesi gazeteci-yazarlar ile bir araya geldi. MÜSİAD İzmir olarak kent ekonomisinde çok önemli roller aldıklarını kaydeden Saygılı, iş dünyasının ekonomiye bakışına yönelik değerlendirmelerde bulundu. MÜSİAD olarak İzmir ekonomisinde önemli bir güç olduklarını kaydederek, 8500 yıllık İzmir kentinin, farklı dünya insanlarının ortak buluşma merkezi olduğunu dile getiren Saygılı, "İzmir, uluslararası coğrafyada ender nadide şehirlerden biridir. Amacımız, bu güzel kenti en iyi şekilde temsil etmektir. Bizlere düşen, günümüzde modern ve emperyalist toplumların oluşturduğu değersizleştirme ve değerleri yok etme anlayışıyla mücadele ederek gençliğimize sahip çıkmak olmalıdır" dedi.