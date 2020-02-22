Hep Beşiktaş maçı gibi olsun

Göztepe'nin Brezilyalı defans oyuncusu Titi, ligin ikinci yarısında toplayabilecekleri en fazla puanı toplayarak üst sıraları hedeflediklerini söyledi. Gürsel Aksel Stadı'nın açılış karşılaşması olan Beşiktaş maçında
müthiş bir atmosfer olduğunu kaydeden başarılı savunma oyuncusu, "Belki kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi. Umuyoruz ki Gaziantep maçında da aynı şey olacak. Taraftarlarımız gelecek, destekleyecekler, aynı atmosferde aynı havada aynı mücadeleyle çok çok iyi sonuçla sahadan ayrılmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.
EN FAZLA PUANI TOPLAYACAĞIZ
Geçen hafta Konyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını bugün Gaziantep ile zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Titi, "Taraftarımızın önünde çok önemli bir maç oynayacağız. Umuyorum galibiyet alıp puan toplamaya devam edeceğiz"
dedi. 4 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Süper Lig'in ne kadar zorlu olduğunu bildiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Özellikle ligin ikinci yarısının ne kadar mücadeleci, zorlu geçeceğini çok çok iyi biliyorum. Umuyorum ikinci yarıda iyi şekilde devam edip, topladığımız en fazla puanı toplayıp Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız"
diye konuştu.
GÖZTEPE BUGÜN EVİNDE G.ANTEP'İ KONUK EDİYOR
SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenmeyi başaran Göztepe bugün Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren orta saha oyuncusu Andre Poko forma giyemeyecek.
Teknik direktör İlhan Palut, "Rakibimize saygı duyacağız. Dikkatli olup sahada en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz. Stadımızda ikinci maçımıza çıkacağız. İlk maçımızda Beşiktaş'ı yenmiştik ama bir kez daha kazanmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Yeni stadımız bizim için büyük avantaj" dedi.
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