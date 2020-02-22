Hep Beşiktaş maçı gibi olsun

Göztepe'nin Brezilyalı defans oyuncusu Titi, ligin ikinci yarısında toplayabilecekleri en fazla puanı toplayarak üst sıraları hedeflediklerini söyledi.müthiş bir atmosfer olduğunu kaydeden başarılı savunma oyuncusu, "Belki kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi. Umuyoruz ki Gaziantep maçında da aynı şey olacak. Taraftarlarımız gelecek, destekleyecekler, aynı atmosferde aynı havada aynı mücadeleyle çok çok iyi sonuçla sahadan ayrılmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.Geçen hafta Konyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını bugün Gaziantep ile zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Titi,dedi. 4 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Süper Lig'in ne kadar zorlu olduğunu bildiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Özellikle ligin ikinci yarısının ne kadar mücadeleci, zorlu geçeceğini çok çok iyi biliyorum. Umuyorum ikinci yarıda iyi şekilde devam edip, topladığımız en fazla puanı toplayıpdiye konuştu.SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenmeyi başaran Göztepe bugün Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren orta saha oyuncusuTeknik direktör İlhan Palut, "Rakibimize saygı duyacağız. Dikkatli olup sahada en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz. Stadımızda ikinci maçımıza çıkacağız. İlk maçımızda Beşiktaş'ı yenmiştik ama bir kez daha kazanmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Yeni stadımız bizim için büyük avantaj" dedi.

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