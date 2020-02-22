Karşıyaka’ya müjde

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

Mavişehir Spor Alanına yapılacak toplam büyüklüğü 100 dönümü bulan altyapı tesisiyle ilgili olarak Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, A. Toplu Konut İdaresi (TOKi) Başkanı Ömer Bulut'un da hazır bulunduğu ziyarete; AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Spor Kulübü Genel Sekreteri Mehmet Yaya ve yönetici Kazım Türk de katıldı.Ziyaretin ardından yönetim kurulu adına açıklamalarda bulunan Başkan Turgay Büyükkarcı,Karşıyakamıza hayırlı olsun. Bu projenin gerçekleşmesi için büyük emek ve destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a camiamız adına teşekkürlerimizi borç biliriz" dedi.