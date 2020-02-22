Konak Beledıyesı’nden zabıta aracına ceza

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İZMIR'DE Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, zabıta aracını görevli olarak gittiği Konak Katlı Otoparkı yakınlarında, yayaların geçişini önleyecek şekilde kaldırıma park etti. Vatandaşlar, zabıta aracının uygunsuz parkını fotoğrafladı. Sosyal medyaya yansıyan kendi memuru hakkında idari soruşturma başlattı. Savunmasında, aracı 15 dakika süreyle söz konusu şekilde park ettiğini ve daha sonra bölgeden ayrıldığını belirten zabıta memuru, bu süre içinde hiçbir vatandaşla konuşmadığını, herhangi bir diyaloğa da girmediğini belirtti. Savunması alınan zabıta memuruna, kamuya ait alanı aracıyla işgal etmek fiilini işlediğinden, 187 lira para cezası verildi.