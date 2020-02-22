Menderesliler çöp oyununu bozacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13 Şubat'ta Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarını elektrik ve gübreye çevirecek bir tesisin yapımı ve 15 yıllık işletmesini kapsayan ihale düzenledi. Ancak yalnızca ön izin belgesi olan tesisin ÇED süreci ve Hazine ve Maliye Bakanlığı izinleri beklenmeden yangından mal kaçırırcasına yapılması tepkilere neden olmuştu. İhaleyi kazanan Doğu Star Elektrik Üretim AŞ bölgede yaklaşık 150 milyon lira yatırımla katı atık tesis kurmayı planlarken, Menderes halkı ise tesise karşı harekete geçti.Menderes halkının bugün Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışı için İzmir'de bulunacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dertlerini anlatmak için girişimde bulunacakları öğrenildi. Mendereslileri bu haklı taleplerinde yalnız bırakmayacaklarını anlatan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Yangından mal kaçırır gibi ihale sürecini bitirmeye çalışıyorlar. Katı Atık Tesisi'nin yapılması planlanan yer İzmir'in giriş kapısı. İzmir'in giriş kapısına çöp tesisi yapmayı planlıyorlar. Ayrıca bu bölgeden İzmir'in içme suyu karşılanıyor. Menderes diğer taraftan da İzmir'in tarım bölgesi. En önemlisi bunu yaparken ne bölge halkıyla ne de sivil toplum örgütleri ile istişarede bulunulmadı. Kapalı kapılar arkasında vatandaşın aleyhine olacak şekilde gizli bir proje ortaya konuldu. Şimdi ise bu projeyi vatandaşa övmeye çalışıyorlar. Menderes'te herkes bu tesisin yapılmamasına karşı birleşmiş durumda" dedi. Ayrıca Menderes'in kent merkezine uzak olması nedeniyle bir nakliye sorunu yaşanacağına da dikkat çeken Kaya, "Bütün İzmir'in çöpünü taşımak için günde 300-400 tır yollara çıkacak. Bu proje Menderes'te yapılacağına daha merkezi bir noktada yapılarak bu nakliye işinin de önüne geçilebilirdi. Yangından mal kaçırırcasına bir ihale süreci gerçekleşti. İlk açıklamalarında 'bu projeyi rafa kaldıracağız' diyorlardı. Ancak ihaleyi yaptılar. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli de süreci yakınen takip ediyor" ifadelerini kullandı.Menderes'te bulunan sivil toplum örgütlerinin burada katı atık tesisi yapılmaması için bir dava hazırlığı içerisinde olduklarını ifade eden Kaya, ÇED süreci beklenmeden yapılması planlanan bu tesise karşı bizler de Menderes halkını yalnız bırakmayacağız. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman şunu söylüyor 'Biz İzmirlilerin zararına bir şey yapmayız" diyorlar. Ama gördük ki orada yaşayan hiçbir vatandaşımızın görüşünü almadan bir oldu bitti ile yapmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışı için Cumartesi günü İzmir'de olacak. İzmir'in diğer sorunları ile birlikte sayın cumhurbaşkanımıza bu tesis ile ilgili de bilgilendirme yapılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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