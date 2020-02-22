Resmi açılış Erdoğan’dan

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

İZMİR'İN kuzey aksındaki trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Menemen- Aliağa -Çandarlı Otoyolu'nun resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun açılışı için saat 13.00'te Menemen Buruncuk Gişeleri önünde yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da katılacak. Yap- İşlet- Devret modeliyle ihalesi yapılan ve 55.7 kilometresi otoyol, 40.2 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 95.9 kilometre uzunluğunda olan Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1.5 saatten 40 dakikaya düşürerek, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacağı bildirildi. Bir bölümü 30 Ekim 2019, diğer bir bölümü 16 Şubat 2020 tarihinde açılan otoyolun resmi açılışla tamamı hizmete girmiş olacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de İzmirlileri açılışa davet etti.