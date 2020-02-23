Akhisarspor yıkıldı

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FF 1. Lig'in 23. haftasında Akhisarspor, Fatih Karagümrük sahasında 2-0 kaybetti. 8. dakikada Koray'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Akhisar savunması müdahale edemeyince arka direkte boş kalan Emerghara topu ağlara gönderdi: 0-1.
29. dakikada Bjarnason'un orta sahada kaptırdığı topta Akhisar savunması eksik yakalandı. Ramazan'ın ceza sahasına getirdiği topu Sobiech'e aktardı. Sobiech'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
88. dakikada Muhammet'in kullandığı kornerde ceza sahası içine gelen topta Vrsajevic'in kafa vuruşu kalecide kaldı. 90+2. dakikada Muhammet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci kornere çelince maç 2-0 İstanbul ekibi lehine sonuçlandı.