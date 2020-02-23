Elinden kaçırdı!

GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ

Süper Lig'de geçen hafta Konya deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Göztepe, son dakikada yediği golle Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kaldı: 1-1. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 71. dakikasında Jerome kafayla perdeyi açtı. Ancak pes etmeyen konuk takım uzatma dakikalarında Diarra'nın golüyle mağlubiyetten kurtuldu. Göztepe bu sonuçla 34 puana yükselirken, Gaziantep FK ise puanını 31 yaptı. Maçın gol dakikaları şöyle:90+1. dakikada Twumasi'nin kullandığı serbest vuruşta Diarra'nın kafa vuruşunu Beto çıkardı, ancak çizgiyi geçen top gol değeri kazandı: 1-1. Göztepe tamamı dolu yeni stadı Gürsel Aksel'de muhteşem tribünler önünde iyi oynadığı maçı 1 puanla kapattı.