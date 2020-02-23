İyilik meleği

İrlanda vatandaşı Anne O Rorke, hayatını iyilik yapmaya ve yardım etmeye adadı. Ülkesinden ayrılan Rorke, Atine ve Makedonya sınırında yıllarca mültecilere gönüllü olarak yardım etti. Rorke'nin 2. adresi ise Türkiye oldu. İzmir'e gelen Rorke, burada Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği (TIAFI) adında bir dernek kurdu. Dernek binasında her öğlen 150 kişilik ücretsiz yemek servis ediyor. Konak'ın Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan dernek binasının içinde, savaşta sakat kalmış veya doğuştan engelli çocuklara fizik tedavi desteği verilirken, okula gidemeyen çocuklara da binadaki kütüphanede eğitim desteği veriliyor.İzmir'deki mültecilerin yanı sıra Suriye'de devam etmekte olan savaş nedeniyle sınırda kalan ve ülkelerine geri dönemeyen Suriyelilere soğuk günlerde yardım etmek istediklerini söyleyen Rorke, bir hafta içinde 2 bine yakın battaniye ve giysi toplayacak. Kullanmadıkları battaniyeleri derneğe getirmeleri için hayırseverlere çağrıda bulunan Rorke, "Biz TIAFI olarak küçük bir derneğiz, fakat kalbimiz büyük. Türk insanlarının Suriyelilerin durumuyla ilgili empati kurduğunu ve yardım etmek istediğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Suriye'deki insanları destekliyor. Onun ayak izlerini takip etmek istiyoruz. İnsanlardan battaniye, halı veya giysi yardımı yapmalarını istiyoruz. Umarım bir hafta sonra derneğimizin binası battaniyelerle dolar. Suriye sınırına gidecek iki kamyonumuz var. 6 kişi gideceğiz. Orada Arap ve Alman iki dernek bize yardım edecek. Facebook sayfamızda 14 bin takipçimiz var, onlara duyuru yaptık ve ilk günden eşyalar geldi, fakat en az 2 bin kişiye yetecek eşyaya ihtiyacımız var. Herkes yardım etmek istiyor fakat insanlar ne yapacağını bilmiyor. Alman Büyükelçiliği bize yardım ediyor. Birçok Türk destekçimiz var. Fakat alabileceğimiz tüm yardımlara ihtiyacımız var. En ufak bir para bile oradaki insanlara battaniye ve kaban almaya gidecek" dedi.

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