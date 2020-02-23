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rekor peşinde

Play-Off hattında yer alan bugün taraftarı önünde kendisi gibi ilk 5 içinde yer alan ’u konuk edecek

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Karşıyaka rekor peşinde
TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor 2003'ü 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Play-Off potasındaki Karşıyaka bugün önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek. Kaf-Kaf'ta sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Son 4 maçta kalitelerini ortaya koyduklarını belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Geçtiğimiz son 4 hafta düşündüklerimizi sahaya yansıttık. Oyuncularımız istediklerimiz karşısında bize çok önemli geri bildirimler yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Kadro içindeki derinliği yakaladık. Forma rekabeti arttı. Kim oynarsa oynasın hepsine güvenimiz tam" dedi. Yeşil-kırmızılı ekibin zorlu karşılaşmada taraftarının stadın büyük bir bölümünü doldurması bekleniyor. Semtin belli başlı yerlerinde karşılaşmanın biletleri ücretsiz dağıtıldı. Türkiye liglerinde 3 lig seyirci rekoru kırılması bekleniyor. Kaf-Kaf'ta zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
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Karşıyaka rekor peşinde
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