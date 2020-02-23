Karşıyaka rekor peşinde

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor 2003'ü 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Play-Off potasındaki Karşıyaka bugün önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek. Kaf-Kaf'ta sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Son 4 maçta kalitelerini ortaya koyduklarını belirten teknik direktör Soner Tolungüç,dedi. Yeşil-kırmızılı ekibin zorlu karşılaşmada taraftarının stadın büyük bir bölümünü doldurması bekleniyor. Semtin belli başlı yerlerinde karşılaşmanın biletleri ücretsiz dağıtıldı.