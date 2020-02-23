Kırılan kemiği 5 yıl boyunca düzelmedi

Denizlili Hasan Kaplan (39), 5 yıl önce trafik kazası geçirdi. Talihsiz adam geçirdiği trafik kazasının ardından sol bacağında oluşan kırık sebebiyle 10'dan fazla cerrahi müdahale atlattı. Son olarak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Necip Özateş'e başvuran Kaplan, yapılan tetkikler üzerine bacağına yerleştirilen bir implat ile mevcut kemik enfeksiyonunun önlenmesi için kemik rezeksiyonu, kemik uzatma ve kazandırma konusunda girişimde bulunuldu. Kaplan, 5 yıl önce bir trafik kazası sonrası sol uyruğunda sürekli devam eden kirli akıntı bacakta şişlik ve belirgin ağrılar sebebiyle yürüme aksaklığına neden oldu. Kaplan ardından farklı hastanelerde geçen 5 yıllık süre içinde 10'dan fazla cerrahi müdahale geçirse de sağlığına kavuşamadı. Sonrasında Dr. Özateş ile görüşen Kaplan bir kez daha ameliyat olmaya karar verdi. Dr. Özateş, yaklaşık 4 saat süren 'İlizarov Eksternal Fiksatör' yani kemik rezeksiyonu ve uzatma ameliyatı yaptı. Yapılan ameliyat ile Kaplan sağlığına kavuşurken ilerleyen günlerde tekrara yürüyebileceği kaydedildi. Dr. Özateş, "Vücutta her an gibi bir uzuv kısalığı oluşmayacak. Şuan için hastamız gayet iyi durumda ağrısı belirgin ölçüde azaldı" diye konuştu.

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