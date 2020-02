Lebip Timor: Düellonun kazananı yok

İÇERIDE dışarıda aynı oyunu oynayan, topu rakibe veren ancak kazandığında da atletik oyuncularıyla hızlı kontralarla skor arayan Gaziantep FK karşısında, yeni stadında çıktığı ikinci maçında da galibiyet arıyordu Göztepe. İlhan Palut, 4 hücumcu ile çıktığı oyunda maçı erken koparmanın peşinde idi.15. dakika geçilirken her iki kalede yaşanan net pozisyonlarla soğuk havaya inat maç erken ısınmış ve bir heyecan fırtınasına dönüşmüştü. Hemen ardından önce Serdar sonra da Muhammet ile akıl almaz pozisyonlar harcanıyor, tempo artıyor, maç nefes kesiyordu. Orta alanlar oyundan düşmüş, topu alan takım sanki yeşil sahaya değil otobana çıkmış gibi 'tam gaz' kale önlerinde tura başlamışlardı. Devreye 0-0 gitseler de,dedirten pozisyonların sayısı iki elin parmaklarına eşitti.İkinci yarıda da hız kesmeyen oyun her an bir gol sinyali veriyor ancak yine karşılıklı gol kaçırma yarışı ile fırsat tepiyordu iki takım da. 66. dakikada Wilczek çıkıyor, Jerome giriyor ve 5 dakika sonra da ilk buluştuğu topu filelere atıyordu Göztepe'nin golcüsü.Konuk takım risk alıyor, Göztepe yine peş peşe kaçırdığı pozisyonlarla son düdüğe 1-0 önde gidiyordu. Ancak uzatmalara kadar bu avantajı taşıyan Göztepe'yi kaçınılmaz bir şok bekliyordu. Bir yandan toptan yedikleri golle 3 puanın ikisi uçuvermişti avuçlarından. Müthiş düeollonun kazananı yoktu ama unutulmayacak bir maç izlemenin de mutluluğu vardı

