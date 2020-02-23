Mimarlar Odası’ndan İzmir çağrısı

MIMARLAR Odası İzmir Şubesi, İzmir'in imar planlarının ortak akılla hazırlanması için çağrıda bulundu. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 12.01.2018 tarih ve 05/70 sayılı kararı ile onaylanan Konak 1.Etap (Alsancak- Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın iptali için dava açtı. İzmir 3. İdare Mahkemesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda öngörülmüş olan ulaşım ve arazi kullanım kararlarının üst ölçekli 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile üst ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan kararları ve hükümleri ile çelişmediği ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olduğuna yer verdi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. İlker Kahraman, "Yeni hazırlanacak planın odaların da katıldığı bir çalışma grubu ile ortak akıl ile hazırlanması daha doğru olacaktır. Yapılı çevreyi oluşturan ve uygulama imar plânlarına göre biz mimarlar tarafından şekillendirilen fiziki ortam ancak bu şekilde sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentleşmeye fırsat verecektir. Bizler kentlerimizi şekillendirdiğimiz kadar kentlerimiz de bizleri şekillendirir" dedi.

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