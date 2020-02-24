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Ersözlü’nün yeni kitabı raflara girdi

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Ersözlü’nün yeni kitabı raflara girdi
GAZETECI, sair, yazar Ünal Ersözlü'nün, Karakarga Yayınları'ndan yayımlanan "Yeryüzü Misafiri" adlı onuncu kitabı; Izmir ve Türkiye'de tüm kitapçılarda raflardaki yerini aldı. Sair Ersözlü, "Okyanusların Not Defteri" adlı ilk kitabıyla 1990 Akademi Kitabevi Siir Basarı Ödülü'ne, "Gidiyorum Adım Unutulus Olsun Diye" adlı kitabıyla, 1998 Behçet Aysan Siir Ödülü'ne layık görülmüstü. Ayrıca 2011 Yunus Nadi Siir Ödülü'nü almaya deger görülen "Kapıyı Çalıyorum" adlı siir dosyası, Kırmızı Yayınları'ndan yayımlanmıstı.
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Ersözlü’nün yeni kitabı raflara girdi
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