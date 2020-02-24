Manisa 7’di bitirdi

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında 1 puan toplayıp şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor'u 7-1 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Manisa FK 9'uncu dakikada Serdar'la perdeyi açtı: 1-0.
Gümüşhanespor 16'da Tekin'le beraberliği yakaladı ancak Sertaç 24'te sahneye çıkarak takımını bir kez daha öne geçirdi. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci devrede gol oldu, yağdı.
Maçın yıldızlarından Sertaç 52'nci dakikada, Dilaver de 62'nci dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 4-1'e getirdi. Durmak bilmeyen Manisa temsilcisi 71'inci dakikada Zahit'in ayağından farkı 4'e çıkardı: 5-1.
Sertaç, 74'te bir defa daha sevinç yaşadı ve tabelayı 6-1 olarak değiştirdi. Müsabakada son sözü 85'inci dakikada Zahit söyledi. Sezonun en farklı galibiyetlerinden birine imza atan Manisa Futbol Kulübü 57 puana yükselip, lider Yılport Samsunspor'u 7 puan geriden takibini sürdürdü.