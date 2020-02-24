Manisa 7’di bitirdi

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında 1 puan toplayıp şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor'u 7-1 mağlup etti.Gümüşhanespor 16'da Tekin'le beraberliği yakaladı ancak Sertaç 24'te sahneye çıkarak takımını bir kez daha öne geçirdi.Maçın yıldızlarından Sertaç 52'nci dakikada, Dilaver de 62'nci dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 4-1'e getirdi.Sertaç, 74'te bir defa daha sevinç yaşadı ve tabelayı 6-1 olarak değiştirdi. Müsabakada son sözü 85'inci dakikada Zahit söyledi. Sezonun en farklı galibiyetlerinden birine imza atan