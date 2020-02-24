Palut çok iddialı

Süper Lig'in ikinci yarısına süper bir başlangıç yapan Göz-Göz, İzmir avantajını kullanıp Avrupa'ya yelken açmak istiyor. Ligin bitimine 12 maç kala büyük bir avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, bu maçların 7'sini yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Sahasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor (Erteleme maçı), Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Sivasspor'u ağırlayacak olan İzmir ekibi; Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile dış sahada karşılaşacak.

OYUNDAN MEMNUN

Teknik direktör İlhan Palut, Gaziantep FK karşısında ikinci yarıda oyunun hakimi olduklarını belirterek, "Rakip yarı sahada topa sahip olduk, pozisyonlar yakaladık. Rakibimize de pozisyon vermedik. Ama Gaziantep'in en etkili olduğu noktalardan biri duran toplardı ve bir anlık dikkatsizlik sonucu golü yedik. Oyuncularımızın göstermiş olduğu maç kazanma isteğinden memnunum. Ben ekibime güveniyorum. Bu takımla büyük işler başaracağız" diye konuştu.



2020 model Göztepe

GÖZTEPE'YE 2020 çok iyi geldi. Ligde son mağlubiyetini 29 Aralık 2019'da deplasmanda Sivasspor'a 1-0 yenilerek alan Göztepe'nin 2020'de bileği bükülmedi. Ligin ikinci yarısındaki 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayan sarı-kırmızılılar Antalyaspor'u (D) 3-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Konyaspor'u (D) 3-1 yenerken Denizlispor ile (D) 1-1 ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe bu süreçte 10 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.