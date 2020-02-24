Pamukkale’de ücret isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl milyonlarca turistin geldigi beyaz cennet Pamukkale'nin 60 TL olan giris ücretleri gelen zamla 80 TL'ye çıktı. Denizlililer karara tepki göstererek, 60 TL iken gidip gezemedikleri Pamukkale'ye artık hiç gidemeyeceklerini savundular. Mete Aydın isimli vatandas, zam kararının geri çekilmesi gerektigini kaydederek, yabancı turistler ile birlikte yerli turistlerin beyaz cennetin güzelligini görmesi gerektigini kaydetti. Cemal Saraç isimli vatandasta Denizlili olmasına ragmen gidemedigini ifade ederek, "Valla kendi ülkemizde, kendi memleketimizde giremiyoruz, gidemiyoruz biz. Burada durdugumuz halde yabancılar gidiyor, biz gidemiyoruz" diye konustu.