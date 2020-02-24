Seri evde bitti!

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FF 3. Lig 2. Grup'un 25. hafta mücadelesinde Play-Off yarışı veren iki takımdan Karşıyaka evinde Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.Bu sonuçla Karşıyaka, 4 haftalık galibiyet serisinin ardından 41 puana ulaşırken, konuk takım puanını 38'e çıkardı. Maçın öne çıkan dakikaları şöyle: 28. dakikada konuk ekip savunmasının uzaklaştıramadığı topu Görkem ceza yayı üzerinden bekletmeden kaleye gönderdi, son anda Erol çıkardı. 32'de Mustafa Aşan'ın frikiği sonrası Erokspor ceza sahasında oluşan karambolde Fatih topu kafayla Hakan'a aktardı. Hakan'ın kafa şutunda Eray kafayla topu çizgiden çıkardı. 62'de Abdurrahman'ın yakın mesafeden şutunda ve 75'te Erhan sağ çaprazdan vuruşunda Erdoğan gole izin vermeyip puanı takımına getirdi.