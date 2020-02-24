Sıfır aracı arızalı çıktı, açtığı davayı kazandı

KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ

Urla ilçesinde yaşayan iş adamı Yusuf Yazıcıoğlu (36), yaklaşık 3 yıl önce Kayseri'de bulunan bir Alman otomobil firmasının bayisinden sıfır araba aldı. Aldığı aracı bir süre kullanan Yazıcıoğlu, periyodik bakım için servise götürdü. Götürdüğü serviste aracın üç hava yastığında ve emniyet kemerlerinde arıza olduğunu öğrenen Yazıcıoğlu şaşkına döndü ve konuyu tüketici mahkemesine taşıdı. Dava süresince aracını kullanmak zorunda kalan Yazıcıoğlu, 2,5 yılın sonunda davayı kazandı. Mahkeme, araç sahibi Yazıcıoğlu'nu haklı bularak, aracın iadesini ve çıkış yılı 2016 olan aracın 2019 bir model araçla değişmesine, bu mümkün değil ise aracın güncel piyasa değerine göre para iadesine karar verdi. Yazıcıoğlu, "Can güvenliğim tehlikede bir şekilde 100 bin kilometre yol gittim. Benim karşımda Alman markasının 6 avukatı vardı. Bu araç için 12 duruşma gördüm. Bu aracı 143 bin TL'ye aldım, özel tüketim vergisi yoktu. İsteseydim aracı 260 bin TL'ye ikinci el olarak satıp kurtulabilirdim ama ben hakkımı aradım ve aldım" dedi.