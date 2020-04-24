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Balkon ve çatıda zeybek oynadılar

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Balkon ve çatıda zeybek oynadılar
İZMIR'IN Buca ilçesinde koronavirüs nedeniyle bu yıl okul ve meydanlarda 23 Nisan kutlamaları yapılamayınca bir grup, bayram coşkusunu balkon ve çatılarda yaşadı. Buca ilçesinde sahne alan beş müzisyenden oluşan grup, "Evde kal." çağrısına uyarak ikametlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla başlattığı çatı konserlerine devam ediyor. "Narkoz" bu kez sevilen şarkılarını 23 Nisan kutlaması amacıyla komşuları ve çocuklar için seslendirdi. Apartmana Türk bayrağı ve "Evde kal." yazılı pankart asan grup, balkonda performans sergilerken, komşulardan 2 kişi de çatıda zeybek oynadı.
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Balkon ve çatıda zeybek oynadılar
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