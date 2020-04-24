Buca’da koronavirüs fırsatçılarına suçüstü

Koronavirüse karşı başlıca tedbir olan maskelerin parayla satılması yasak olmasına rağmen fırsatçılar, yine ortaya çıktı. İzmir'de koronavirüs salgınından korunmak için market, pazar yerleri ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlara zorunlu tutulan maskelerin stoklarda tükenmesinden yararlanan fırsatçılar, merdiven altı imalathanelerde kaçak olarak maske üretiyor. Maskelerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağının açıklanmasının ardından Buca Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelindeki tüm işletmelere denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yasaya aykırı olarak para karşılığı maske satışı yapan unsurlara ceza kesti. Kontrolleri aralıksız sürdüren ekipler, özellikle Buca'nın dezavantajlı bölgelerinde kriterlere aykırı şekilde merdiven altı maske üreten depolara baskın yaptı. Yapılan baskın sonucunda 9 bin 500 adet maskeye el konurken üreticiler hakkında cezai işlem uygulandı.Çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri, ekipler önceki gün ise koronavirüse karşı gece gündüz canlarını ortaya koyarak mesai harcayan sağlık çalışanlarının kullandığı ekipmanları üreten bir depoya baskın yaptı. Yürütülen çalışmada, özellikle ameliyatlarda kullanılan koruyucu önlük gibi standartlara aykırı ve sağlıksız alanda üretilen ekipmanlara el konarken ruhsatsız işletme mühürlendi. Ele geçirilen kaçak maske ve koruyucu önlüklerin imha edileceği öğrenildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların maskeye para vermemesini ve gerekli yerlere müracaat yaparak ücretsiz olarak temin etmesini istedi.