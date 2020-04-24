Dumansız yangına karşı terminatör böcekler

ORMANLARDA dumansız yangın diye tabir edilen zararlı böceklere karşı orman teşkilatı bu zararlı böcekler ile beslenen başka böcekleri ormanlara salarak biyolojik bir mücadele yürütüyor. İşte bu çalışmalardan birisi de İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliğinde gerçekleştiriliyor. Foça İlçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki 1200 dekarlık orman alanında ortaya çıkan çam kese böceği tırtılına karşı mücadele için Calosoma sychopanta denen yırtıcı böcekler salınıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından laboratuvar ortamında üretilen ve terminatör böcekler diye tabir edilen toplam 2 bin 345 adet böcek Aliağa Orman İşletme Şefliği işçileri tarafından ormana bırakıldı. Yine aynı zamanda orman zararlıları ile biyolojik mücadele kapsamında aynı bölgede 3 adet tel kafes ve 1 adet adacık da tesis edildi.