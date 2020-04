Günde 12 çilek şifa dağıtıyor

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, çok iyi bir C vitamini ve demir kaynağı olan yazın habercisi çileğin faydalarıyla açıklamalarda bulundu. Ünal, "En önemlilerinde biride C vitamininden zengin olmasıdır. Günlük C vitamini ihtiyacımız sadece bir porsiyon, yani 180 gr (10-12 adet ) kadarı 90 mg C vitamini içermektedir. Bu demek oluyor ki çilek, vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 150'sini karşılıyor. Çilek, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip gribal enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlıyor. C vitaminden zengin olması aynı zamanda antioksidandan da zengin olduğunu göstermektedir. Antioksidanlar da bu serbest radikallerle savaşarak bizleri birçok hastalığa karşı korur" dedi.Çileğin C vitamini dışında birçok vitamin ve mineral içerdiğini kaydeden Ünal, "B1,B2 B3,B5, B6 gibi B grubu vitaminlerinin yanı sıra E vitamini ve K vitamini de içermektedir. Çilek potasyum kaynağı olmasından dolayı, sodyumun vücuttaki etkilerini önleyen ve kan basıncını azaltan mükemmel bir besindir. Ayrıca çileğe kırmızı rengini veren antosiyanin maddesi kalp sağlığını koruyucu etki gösteriyor. Antosiyaninler, kersetin ve kaempferol gibi flavonoidler, kanser ve tümörlerin gelişimine karşı savunma hattı görevi görür. İyi kolesterolü yükseltip, kötü kolesterolün düşmesine etki eden çilek, bu saye de kalbi korumaya yardımcı olmaktadır. Ara öğünlerimizde tercih etmemiz gereken çileğin 1 porsiyonu yaklaşık olarak 10-12 adettir" diye konuştu.