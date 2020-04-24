Hollanda’dan gelen 349 kişi karantinada

HOLLANDA'DAN kalkan Türk Hava Yolları'nın uçağı, 349 yolcusuyla Dalaman'a indi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Denizli'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdu'na getirildi. Polis ve AFAD ekiplerinin eskortluğunda yurt binası önüne getirilen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak ateşleri ölçüldükten sonra yurttaki tek kişilik odalarına yerleştirildi. Yurda yerleştirilen kişilerin, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri şehirlere yönlendirileceği bildirildi. Kafilede bir yolcunun rahatsızlandığı, Muğla'da tedavi altına alındığı belirtildi. Hollanda'dan gelen vatandaşlardan Hasan Basri Turapoğlu, "Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslayacak olursak burası sağlık yönünden cennet. Türkiye'yi beğenmeyen insanlara gidin Avrupa'yı görün diye sesleniyorum" dedi. Şükrü Temiz ise, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. En güzel hizmeti aldık" diye konuştu.