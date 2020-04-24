Kadınlardan sağlıkçılara börek

TÜRK Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele eden kahraman sağlık ordusunu unutmadı. Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı öncülüğünde dernek üyeleri tarafından hazırlanan 11 tepsi baklava, 11 tepsi börek, 6 tencere sarma ve 200 adet ayran Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi personeline ikram edildi. Başkan Kafkaslı, "Sağlık ordumuzun kahraman doktorlarına, kahraman eczanelere, kahraman hemşirelere, kahraman sağlık personeline şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Merkezefendi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren ise, "Halkamızın ve vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu teveccüh her gün katlanarak devam ediyor" dedi.