Nakdi yardım ilaç gibi geldi

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları desteklemek için oluşturulan Sosyal Destek Programı 3 fazdan oluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk destek 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldı. Faz 2 kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlenen 2.3 milyon haneye 1000 TL nakdi yardım yapmaya başlandı. Destek ödemeleri ilk olarak bu hanelerin PTT hesaplarına yatırıldı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor. Polis ve bekçilerle birlikte PTT görevlileri tarafından adreslere götürülen 1000'er liralık yardımlar ailelere büyük mutluluk yaşattı.Diyarbakır'da 23 Temmuz 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Tansu Aydın'ın İzmir'de yaşayan Vietnamlı eşi Vu Yhuy Tuanvi Aydın da 1000 liralık yardımdan aldı. Hükümete ekonomi ve herkes için doğru şeyleri yaptığı için teşekkür etmek istediğini söyleyen Tuanvi Aydın, "Umarım bundan sonraki süreçte herkes için nakit olarak daha fazla yardım yapılır. İşsiz ve düşük gelirli insanlar için yapılacak destekleri olumlu karşılıyorum. Şu zorlu dönemde herkesin ekonomik desteğe ihtiyacı var. Umarım bu zorlu dönemi hep birlikte kazasız bir şekilde atlatırız" diye konuştu.Korona virüs nedeniyle 1.5 aydır çalışamadığını söyleyen 60 yaşındaki 6 çocuk babası Abdullah Uğur, "Korona virüs nedeniyle çalışamıyordum. Evime ekmek götüremiyordum. Ramazan öncesi gelen yardımlar adeta ilaç gibi geldi. Elektrik ve su faturalarımı da bu yardım ile ödeyeceğim. Ayrıca evimize Ramazan alışverişi yapacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. İşsiz olduğunu söyleyen bir çocuk babası 38 yaşındaki Fikret Orhan, "1000 liralık yardımdan dolayı hükümet yetkililerine ben ve ailem adına teşekkür ederim. Böyle bir zor dönemden geçerken verilen yardımlar bize nefes aldıracak. Evimizin gıda ihtiyacını bu para ile sağlayacağım. Çalışamadığımız dönemde destek verilmesi çok mutlu etti. Tek dileğimiz korono virüsün bir an önce bitmesi ve hayatın normale dönmesi" dedi.