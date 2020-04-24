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Özel bankalara likidite uyarısı

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Özel bankalara likidite uyarısı
İZMİR Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürüp yüzde 8.75'e çekmesini değerlendirdi. Başkan Kestelli, "Covid-19 salgını nedeniyle küresel ölçekte durma noktasına gelen ekonomiyi ayakta tutabilmek için likiditenin hayati önemi var. Alınan karar, finansa erişimi biraz daha kolaylaştırması açısından isabetli. Böyle bir dönemde özellikle özel bankaların Merkez Bankası'nın verdiği mesajı iyi algılaması ve reel kesimi fonlama konusunda gereğini yapması gerekiyor" dedi.
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Özel bankalara likidite uyarısı
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