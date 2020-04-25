Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri 50 yıllık çifte yıl dönümü sürprizi

50 yıllık çifte yıl dönümü sürprizi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
50 yıllık çifte yıl dönümü sürprizi
İZMIR'DE 50. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Suzan ve Mehmet Çelik çiftine, İzmir Gönüllü takımı üyeleri, balonlar ve yaş pastayla sürpriz yaptı. Kanser hastası Mehmet Çelik'in 8 aydır evinden çıkamaması ve misafirlerinin azalmasına üzülmesi nedeniyle, komşusu Selma Kalmaz, belediyenin Hemşehri İletişim Merkezi'ni aradı.Komşu Kalmaz, belediyeden Çelik çiftine evlilik yıl dönümlerinde sürpriz yapmaları talebinde bulundu. İzmir Gönüllü Takımı ve iki belediye personeli, çiftin Karabağlar'daki evine gidip, ellerinde balonlar ve yaş pastayla kapısını çaldı. Büyükşehir personelini ve gönüllüleri görünce şaşıran çiftten Suzan Çelik, çok mutlu olduğunu belirtti. Mehmet Çelik ise ekiplere sürprizden dolayı teşekkür etti. Çift "Mehmet ve Suzan Çelik 50. yılınızı kutlarız" yazılı pastadaki mumları birlikte üfledi. Nikahlarını 50 yıl önce dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Kibar'ın kıydığı çiftin 3 çocuğu, 8 torunu bulunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
50 yıllık çifte yıl dönümü sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA