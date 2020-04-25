Altınordu’dan gurbetçi atağı

GENÇ oyunculara şans vererek dikkatleri üzerine çeken Altınordu'nun hedefinde Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Türk asıllı Melih İbrahimoğlu var. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de radarında olan kulüp için İzmir ekibinin kurmaylarının da devreye girmesi bekleniyor. Avrupa'dan bir çok genç gurbetçi oyuncuyu kadrosuna katan Süper Lig ekipleri onlara ligde fazla şans vermiyor. O yüzden Altınordu'nun gençlere şans verme özelliğini kullanıp bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Rapid Wien altyapısında yetişen 19 yaşındaki 10 numara pozisyonunda oynayan Melih İbrahimoğlu, bu sezon A takımda sadece 2 maçta forma şansı buldu.