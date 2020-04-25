Başkan Sürekli’den ramazan ayı mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ramazan ayının başlaması dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Başkan Sürekli, Ramazan ayının, huzurun, paylaşmanın ve sabrın iklimini egemen kılan çok özel bir ay olduğunu belirttiği mesajında, "Hep birlikte 12 ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş ayı Ramazanı Şerifi karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ay; kötülüklerden uzaklaşıp, iyiliğin erdemini fark etmenin; yardımlaşma ve kardeşlik duygularını çoğaltmanın kılavuzudur; 'sınanma ve arınma' ayıdır. Cenab-ı Allah, bize bir yandan, zorluklarla ve ölümcül bir illetle baş etme gücünü verirken, sağ salim kavuşturduğu bu mübarek Ramazan ayı vesilesi ile de 'af, arınma ve tazelenme' fırsatını nasip etmiştir. Ne mutlu ki; Türk Milleti olarak dini ve milli duygularımızı aynı günlerde yaşama ve birbirimize kenetlenerek iyiliği çoğaltma fırsatına nail oluyoruz. Devletimiz; bu zorlu süreçte olduğu gibi, Ramazan ayında da destekleriyle milletimizin yanında, iftar ve sahur sofralarında olacaktır. Bu mübarek ayın ülkemize, tüm İslam âlemine ve insanlığa, huzur ve afiyet getirmesini; birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek Ramazan Bayramı'na eriştirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.