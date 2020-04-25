Çilekte talep patlaması

MANISA'NIN Kula ilçesinde volkanik arazilerde örtü altında yetiştirilen çilek, üreticisinin yüzünü güldürüyor. Bölgede binlerce yıl önce gerçekleşen volkanik patlamalar sonucu oluşan arazide, kayıtlı 50 üretici tarafından 300 dekar alanda yetiştirilen çilek, aroması ve lezzetiyle diğer türlerinden ayrılıyor. Her geçen yıl üretim alanı ve rekoltesi artan bölgeye özgü çilekte bu yıl bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye'nin pek çok noktasından sipariş edilen ürün, kilogramı 10 liraya kadar alıcı buluyor. İlçede 22 dönüm arazide çilek üreten Metin Özkurt, sezona hızlı başladıklarını belirtti. Örtü altı yetiştiricilikle yılın 12 ayı çilek üretilebildiğini aktaran Özkurt, ürettikleri çilekleri yurdun dört bir yanına gönderdiklerini söyledi. Yıllık ortalama 90 ton üretim yaptığını anlatan Özkurt, "Yurt içindeki talebi karşılamakta zorlanıyorum. Arazilerimizi büyüterek, hem iç piyasadaki talebe yetişmeyi hem de yurt dışına açılmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan ise Kula'da üretilen çileğin tat, lezzet ve aroma olarak Türkiye'deki diğer çileklerden ayrıldığını söyledi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da ilçede çilek üretiminin ilerleyen zamanda daha da artacağını inandıklarını dile getirerek, "Badem ve ceviz üretiminde Kula önemli bir seviyeye çıktı. Çilekte de bu yükselişi yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.