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Estupinan fark yarattı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Estupinan fark yarattı
Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un sezon başında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan, sergilediği performansla dikkat çekti. Aynı mevkide vatandaşı Hugo Rodallega ile forma rekabetine giren Estupinan, ligde genellikle yedek kulübesinde yer alıp, maçların ikinci yarılarında forma şansı buldu. Süper Lig'de 20 maçta görev yapan 23 yaşındaki santrfor, 752 dakika sahada kalıp 4 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 7 gol atarak yıldızlaşan Estupinan, takımıyla toplamda 25 maça çıkıp 11 kez fileleri havalandırdı. Estupinan toplam gol sayısında Rodallega'yı da geride bırakarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Denizlispor yönetiminin, performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun bonservisini alabilmek için Vitoria Guimaraes ile pazarlık halinde olduğu, futbolcunun da yeşil-siyahlı ekipte kalmak istediği öğrenildi.

GÖZLER TOLGAHAN'DA
Denizlispor'da 2 aylık alacağını gerekçe gösteren 33 yaşındaki Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin üzerine gözler Tolgahan Acar'a çevrildi. Sivasspor'dan transfer edilen yıldız kaleci "Göreve hazırım" mesajı verdi.

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Estupinan fark yarattı
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