Naldo sürprizi

Süper Lig'de korona virüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Göztepe yönetimi, bir yıldıza daha kanca attı. Dış transferde yıldız isimlerle temasta bulunan Göztepe yönetimi, stoper takviyesi için şimdi Brezilyalı futbolcu Naldo'yu takibine aldı. İspanya'nın Espanyol ekibinde forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona eriyor. Futbolcu ile Fenerbahçe ve Trabzonspor da ilgileniyor.Daha çok alt liglerde gelecek vadeden oyuncuları takibe alan teknik direktör İlhan Palut'un listesinde Eskişehirspor'dan orta saha Mehmet Özcan (24), eski takımı Hatayspor'dan sağ kanat Selim Ilgaz (24) gibi isimler yer alıyor.Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Titi, bu sezon teknik adamların en çok görev verdiği oyuncuların başında geldi. Eski çalıştırıcı Tamer Tuna'nın sürekli oynattığı deneyimli stoper, genç teknik adam İlhan Palut'un da en güvendiği oyunculardan biri oldu. Güçlü fiziği ile savunmanın göbeğinde istikrarlı bir grafik ortaya koyan Titi, bu sezon toplam 26 resmi maçta görev aldı. Hem Tuna hem de Palut savunmanın göbeğinde birçok futbolcuyu denese de Titi'yi yedeğe çekmedi. Titi'nin bu sezon defanstaki partnerleri ise sakatlık ya da cezalardan dolayı birçok kez değişti. Titi sezon boyunca Alpaslan, Reis, Borges ve Leo ile birlikte Göztepe kalesini savundu. Geçen sene Bursaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Sambacı'nın sözleşmesi mayıs ayında sona erecek. Her fırsatta Göztepe'de mutlu olduğunu dile getiren Titi'nin yeni sezonda da takımda kalmaktan yana tavır sergilediği öğrenildi. Yönetimin de Titi'yi bırakmak istemediği, yapılacak görüşmelerin ardından Brezilyalı ile yeni bir mukavele imzalanacağı vurgulandı.