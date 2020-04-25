On Yedi Eylül 5. yılını kutluyor

Türkiye'nin en genç devlet üniversitesi unvanına sahip olan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, eğitim yolculuğuna 2015 yılında başladı. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Öncelikle Üniversitemizin kuruluşunda büyük rol oynayan, 26 yıl önce bölgemizin önce fakülte ve MYO'lara, sonrasında da üniversiteye kavuşması için büyük gayret sarf eden siyasilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş adamlarımıza ve bölge insanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Şehrimizin başta eğitim ve kültür hayatı olmak üzere, sanayi, ekonomi, spor ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan Üniversitemiz, 'SEN, UMUT OL' sloganıyla yola çıkmıştır. Umut olmak, önemli bir altyapıya sahip olmayı gerektirir. Umut olmak, salt bilgiden daha fazlasını gerektirir. İyi bir insan olmak, dürüst olmak, çalışkan olmak, vatana ve millete sadakat gibi erdemlere de sahip olmayı gerektirir. Genç olmak, umut olmak için tek başına yetmez. Gençliğin umuda dönüşmesi için yukarıda sıraladığımız özellikleri de içine alan bir eğitim anlayışı gereklidir. Üniversitemizin Balıkesir Üniversitesi'nden devraldığı 26 yıllık birikim ve tecrübeye sahip olan akademik kadrosu, kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen zaman içerisinde aramıza yeni katılan akademisyenlerle birlikte daha da güçlenmiştir" dedi.382'si akademik, 234'ü de idari kadroda görev yapmak üzere toplamda 615'in üzerinde personele ve 13 bini aşkın öğrenciye sahip üniversite bünyesinde 9 fakülte, 8 Meslek Yüksek Okulu ve 4 enstitü bulunuyor. 1 milyon 20 bin 277 m arazisi ve 65 bin 858 m kapalı alanı bulunan ve 7 yerleşkede eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Üniversitede, 41 ön lisans, 36 lisans programı ile 38 lisansüstü programı olmak üzere toplam 115 programda eğitim-öğretim faaliyeti devam ediyor. Üniversitede Erasmus ve Mevlana Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde 56 ülkeden bin 150 yabancı öğrenci eğitim görüyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile kampüse yapılacak ve 2 binadan oluşan spor tesisinin mayıs ayında ihalesinin yapılacağını belirten Rektör Özdemir, "Tesisten sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanabilecek. Bu spor kompleksinin yapımıyla birlikte Spor Bilimleri Fakültemiz de akademik faaliyetlerine başlamış olacaktır. 2020 yılı için yeni bir bin 300 kişilik KYK yurt yatırım kararı daha alınmış olup, 3-4 ay içerisinde yurt inşaatının başlayacağı düşünülmektedir" dieye konuştu.